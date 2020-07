Covid-19: Total de mortos do surto em lar de Reguengos de Monsaraz sobe para nove

A morte de uma idosa de 87 anos, que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), aumentou para nove o total de vítimas mortais do surto de covid-19 de Reguengos de Monsaraz, informou este sábado o município.