Covid-19: Risco de transmissibilidade do vírus foi de 0,92% nos últimos cinco dias

"Nos últimos cinco dias, da análise realizada entre 23 e 27 de abril, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado, medido em função do tempo, o conhecido Rt, foi de 0,92%, com uma variação muito ligeira entre regiões", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Exatamente com a taxa de contágio de 0,92% estão as região Norte e Lisboa e Vale do Tejo, adiantou a ministra da Saúde, referindo que "um pouco abaixo" desse valor está a região Centro.

Lembrando que no domingo se assinalam “dois meses depois da confirmação do primeiro caso de covid-19 registado em Portugal”, Marta Temido avançou com os factos que são conhecidos até hoje, nomeadamente de que se trata de “uma doença muito contagiosa, que a transmissão acontece sobretudo em determinados grupos, até geográficos”.

Segundo os dados da situação em Portugal, os doentes com sintomas ligeiros representam 86% dos infetados, “que, por isso, podem ser tratados em casa”, e há uma percentagem de doentes internados em hospital relativamente reduzida, “menos de 5% de uma forma geral e, ainda, menos de 1% de internados em unidade de cuidados intensivos”.

“Os casos graves e os óbitos têm-se concentrado sobretudo em pessoas com mais de 75 anos e com doença crónica”, indicou a ministra da Saúde.

Através deste cenário, registado nos últimos dois meses, e do que foi aprendido sobre a forma como a doença se tem manifestado, o Governo preparou o plano de desconfinamento, adiantou Marta Temido, ressalvando que “não haverá, num curto prazo, vacina ou tratamento disponível” para a covid-19.

Portugal contabiliza 1.007 mortos associados à covid-19 em 25.351 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 18 mortos (+1,8%) e mais 306 casos de infeção (+1,2%).

Das pessoas infetadas, 892 estão hospitalizadas, das quais 154 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1519 para 1.647.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou a passagem para situação de calamidade a partir das 00:00 de 03 de maio.

Devido ao fim de semana prolongado, o Governo decretou, entretanto, a proibição de deslocações entre concelhos de 01 a 03 de maio.