Covid-19: Presidente da Comissão Europeia em isolamento após participação em Conselho de Estado

“Fui informada que participei numa reunião, na terça-feira passada, onde estava uma pessoa que ontem [no domingo] testou positivo para a covid-19. De acordo com os regulamentos adotados, estarei em auto isolamento até amanhã [terça-feira] de manhã”, escreveu a líder do executivo comunitário na sua conta na rede social Twitter.

Ursula von der Leyen fez um teste na quinta-feira, com resultado negativo, e fará outro ainda hoje.

No domingo à noite, a Presidência da República foi informada de que o conselheiro de Estado António Lobo Xavier está infetado com o vírus que provoca a covid-19.