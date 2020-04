Covid-19: Madeira volta a não ter casos novos e regista mais dez recuperados

"No mundo covid, voltamos a não ter casos na Madeira e temos mais dez casos recuperados. Temos agora 31 casos recuperados", revelou Pedro Ramos, na teleconferência sobre a evolução epidemiológica da pandemia da covid-19 na região.

"No mundo não covid, é o Dia da Liberdade, o dia que passamos a ter a liberdade de pensar, de agir e de intervir, sempre para o bem da sociedade, e, por isso, assim o fizemos, comemoramos, como a população comemorou, em isolamento, cumprindo com as recomendações para voltarmos a ter a liberdade que queremos", acrescentou.

A vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, revelou, por seu lado, que até hoje foram estudados 880 casos suspeitos para covid-19 na Madeira, 758 dos quais foram excluídos com resultados negativos.

"Desde ontem [sexta-feira] não há novos casos positivos para covid-19 a reportar mas, sim, mais dez casos recuperados, contabilizamos, então, 31 casos recuperados", adiantou.

Os casos recuperados distribuem-se por quatro concelhos, designadamente seis pessoas no Funchal, uma em Câmara de Lobos, duas em Santa Cruz e uma turista de nacionalidade holandesa.

"Temos então 55 casos de infeção ativos", referiu, acrescentando haver 36 casos que aguardam os resultados definitivos dos respetivos exames laboratoriais.

Sobre a situação epidemiológica relacionada com a cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos, Bruna Gouveia disse que os contactos identificados ascendem até hoje a 222.

Destes, 188 já fizeram exames, nos quais se incluem os 31 casos positivos, e 157 deram resultados negativos. Os restantes aguardam os resultados laboratoriais.

Bruna Gouveia adiantou ainda que o Laboratório do Serviço Regional de Saúde já processou, no âmbito dos testes de rastreio, 2.179 amostras.

Em vigilância ativa encontram-se 421 pessoas e em vigilância passiva 27.

A Linha SRS24 recebeu até sexta-feira 57 chamadas e o total cumulativo, desde que foi criada a 27 de janeiro, é de 6.800 chamadas, 338 das quais foram encaminhadas para as autoridades de saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 198 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 766 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 880 pessoas das 23.392 confirmadas como infetadas, e há 1.277 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.