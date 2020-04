Covid-19: Madeira regista dez novos casos de infeção em 24 horas, total sobe para 64

"Esta declaração [da cerca sanitária] é feita tendo em conta aquilo estamos a prever: que possa aparecer um número inusitado de casos positivos nesta freguesia", declarou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

O responsável sublinhou que o isolamento e o confinamento têm de ser rigorosos, face à pandemia de covid-19, admitindo a possibilidade de, no caso dos novos doentes, tal não ter ocorrido.

"Esta cerca sanitária é porque nós sentimos que aquela freguesia não cumpriu escrupulosamente e, por isso, temos a possibilidade do aparecimento inusitado de casos positivos", disse.

Os novos casos de infeção correspondem a dez pessoas com residência na freguesia de Câmara de Lobos, no concelho com o mesmo nome, contíguo ao Funchal, a oeste.

"São cinco pessoas do género masculino, cinco do género feminino, com faixas etárias variadas. Três crianças com idade inferior a dez anos, duas pessoas na faixa etária entre os 20 e 29 anos, três pessoas na faixa etária dos 30 anos, uma pessoa nos 50 e uma pessoa na faixa etária dos 60 a 69 anos", explicou Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

A responsável esclareceu que dois destes casos são importados - duas pessoas que regressaram à região vindos do continente, em março - e estão relacionados com os restantes oito, bem como com o caso referenciado na sexta-feira.

"A investigação epidemiológica está em curso e as autoridades de saúde, durante o dia de hoje, identificaram já 22 contactos próximos deste grupo de doentes, que estão já em isolamento", referiu.

O resultado dos testes será anunciado amanhã.

"Além destes, acresce informar que alguns destes casos positivos tiveram contacto com profissionais de saúde e são 25 os profissionais identificados como potencial contacto", disse Bruna Gouveia, indicando que estes já se encontram em isolamento profilático.

A situação levou o Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, liderado por Miguel Albuquerque, a determinar o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, a partir das 00:00 de domingo, para combater a propagação da covid-19.

Horas antes da declaração da cerca sanitária, o executivo tinha anunciado a reabertura das atividades da indústria extrativa, transformadora, da construção civil e conexas, a partir das 00:00 de segunda-feira, comunicando também que os profissionais das atividades com contacto com o público têm de obrigatoriamente de usar máscara, a partir das 00:00 de quarta-feira.

Dos 64 casos de covid-19 registados no arquipélago da Madeira desde o dia 16 de março, nove já recuperaram.

"Dos 55 doentes ativos, 54 encontram-se no domicílio ou em unidade hoteleira [requisitada pelo Governo Regional], sem necessidade de cuidados hospitalares, o que inclui todos os novos casos", informou Bruna Gouveia.

A vice-presidente do IASAÚDE indicou, por outro lado, que o único doente que se encontra hospitalizado, na unidade de cuidados intensivos do Hospital Central do Funchal, registou uma "evolução favorável" durante o dia de hoje, estando agora em ventilação espontânea.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 687 pessoas das 19.685 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.