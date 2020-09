Covid-19: Jogo de andebol entre Belenenses e Boa Hora adiado devido a casos positivos

“O Clube de Futebol “Os Belenenses” recebeu esta manhã o resultado de três testes de despistagem à covid-19 realizados ontem [sexta-feira] junto da equipa sénior de andebol, registando três resultados positivos que se encontram já em isolamento conforme as determinações em vigor, bem como o restante grupo de trabalho”, refere o comunicado do Belenenses.

O clube salienta que deu conhecimento da situação à autoridade de saúde e à Federação de Andebol de Portugal, com o jogo que estava agendado para a tarde de hoje a não se realizar.

“Informa-se em paralelo que toda a equipa de andebol – incluindo ‘staff’ e estrutura diretiva da secção – foi testada por duas vezes nas duas últimas semanas, tendo registado sempre resultados negativos”, acrescenta o documento.

O Belenenses determinou ainda que toda a atividade das quatro modalidades desenvolvidas no Pavilhão Acácio Rosa fosse suspensa até à próxima quarta-feira, inclusive, de modo a avançar com procedimentos de limpeza e desinfeção, de acordo com o protocolo de segurança interno.

“A Federação de Andebol de Portugal, em concordância com os clubes participantes neste encontro, CF Os Belenenses e Boa Hora FC ROFF, determinou o adiamento do jogo, desta tarde, em conformidade com os protocolos estabelecidos pela Direção-Geral da Saúde, reafirmando o seu compromisso para a realização das competições em segurança”, frisa a federação.

O Belenenses já disputou esta época duas partidas oficiais, frente aos eslovenos do RK Trimo Trebnje, referentes à ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol, com a equipa portuguesa a ser eliminada depois de duas derrotas.

Os jogos entre o Feirense e o Desportivo de Chaves e entre o Académico de Viseu e Académica, da primeira jornada da II Liga portuguesa de futebol, também não se realizaram devido a casos positivos de covid-19.