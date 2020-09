Covid-19: Guarda-redes do Benfica Svilar está infetado

O guarda-redes do Benfica Miles Svilar está infetado com covid-19, revelou este domingo o clube no boletim médico, e é baixa para o jogo frente aos gregos do PAOK, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol.