Costa desdramatiza "divergência rara" com o Presidente da República

"Não se justifica dramatizarmos que tenha havido um momento em que as agulhas não tenham ficado acertadas", afirmou António Costa à saída do Picadeiro Real, em Belém, após a cerimónia de entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paula Chiziane.

Costa reiterou que o incidente no Ministério da Infraestruturas protagonizado pelo ex-adjunto do ministro João Galamba, que terá chegado a envolver violência, "foi deplorável", mas divergiu do Presidente quanto às responsabilidades do titular do cargo.

Na quinta-feira, numa mensagem ao país a partir do Palácio de Belém, o chefe de Estado criticou fortemente o caso Galamba, imputando responsabilidades ao ministro, prometendo que passará a estar "ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia" para prevenir fatores de conflito que deteriorem as instituições.