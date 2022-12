Costa alcança a segunda maioria absoluta do PS após crise política

Esta crise política marcou o fim da “geringonça” – solução governativa minoritária socialista que desde novembro de 2015 se baseou no suporte político de BE, PCP e PEV no parlamento e que durou seis anos.

Contrariando a generalidade das sondagens, que apontavam para um equilíbrio entre PS e PSD, os socialistas obtiveram 41,38% dos votos e elegeram 120 dos 230 deputados. Esta foi a segunda maioria absoluta do PS na história da democracia portuguesa, tendo a primeira pertencido a José Sócrates nas legislativas de 2005.

O terceiro Governo liderado por António Costa tomou posse em 30 de março e o primeiro-ministro prometeu que maioria absoluta não significaria poder absoluto. Ouviu depois o Presidente da República avisá-lo que será difícil a sua substituição se sair a meio da legislatura, porque os portugueses "deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem".

Se o anterior executivo ficou marcado pela gestão da pandemia de covid-19, o atual confrontou-se desde o início com os efeitos da guerra na Ucrânia.

Perante uma elevada inflação – acima dos 10% em outubro –, o Governo tomou medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas para mitigar a acentuada subida dos preços, principalmente da energia e dos bens alimentares.

No começo da legislatura, o Governo fechou em concertação social e com a função pública dois acordos de rendimentos e de competitividade com horizonte até 2026, mas foi atingido por casos de descoordenação interna ou relacionados com a conduta pessoal de alguns dos seus membros.

Outros acontecimentos de janeiro

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, um dos 23 acusados no processo do furto e recuperação de armamento dos paióis de Tancos, é absolvido pelo tribunal de Santarém, num processo que começou em 2017, após ter sido noticiado o furto de material militar. O autor confesso do furto de armas dos paióis de Tancos, João Paulino, é condenado a oito anos de prisão por terrorismo e tráfico de droga. O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar Vasco Brazão é condenado a uma pena suspensa de prisão de cinco anos e o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira é condenado a quatro anos de prisão, também suspensa.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) multa a Câmara de Lisboa em 1,2 milhões de euros no processo relativo ao tratamento de dados pessoais de participantes em manifestações. A CNPD tinha já anunciado em julho de 2021 – quando a autarquia era ainda liderada pelo socialista Fernando Medina - a identificação de 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles.

O processo foi aberto devido a uma participação - que deu entrada na CNPD em 19 de março de 2021 - relativa à comunicação à embaixada da Rússia em Portugal e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo de dados pessoais dos promotores de uma manifestação realizada junto à embaixada.

Portugal ultrapassa, em 19 de fevereiro, os dois milhões de pessoas infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia de covid-19, o que equivale a cerca de 20% da população. Pelo terceiro dia consecutivo, Portugal bate um novo máximo de novos contágios diários, com mais 3.887 novas infeções do que na quarta-feira.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é absolvido, em 21 de fevereiro, no processo Selminho, no qual estava acusado de prevaricação por favorecer a imobiliária da família, de que era sócio, em detrimento do município portuense.

No dia 24 de fevereiro, os países da NATO colocam forças em alerta e enviam navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa Oriental contra a atividade militar russa nas fronteiras da Ucrânia. O reforço das forças da NATO coincide com o anúncio dos Estados Unidos e do Reino Unido de que autorizaram a saída de funcionários das suas embaixadas em Kiev, face à crescente ameaça de uma invasão da Rússia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se, em Bruxelas, para discutir a situação de segurança no pais.

Os Estados Unidos colocam cerca de 8.500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO, se necessário, face ao aumento de receios de uma invasão da Ucrânia pela Rússia.

O Tribunal da Relação de Lisboa mantém a pena de dois anos de prisão efetiva aplicada a Armando Vara, condenado em 2021 por branqueamento de capitais, ao rejeitar o recurso da defesa do ex-ministro num processo separado da Operação Marquês.

A justiça brasileira, após reconhecer a prescrição do caso, arquiva, em 28 de fevereiro, um processo de corrupção contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já o tinha levado a estar preso 580 dias - um ano e sete meses de prisão. As acusações referiam-se à posse de um apartamento de luxo no Guarujá, cidade localizada no litoral de São Paulo, que Lula da Silva teria alegadamente recebido em troca de favorecimento da construtora OAS em contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

O Tribunal Judicial de Leiria condena, em 31 de janeiro, 14 arguidos de um total de 28, entre eles o ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves e o ex-vereador Bruno Gomes, acusados no processo relacionado com irregularidades na reconstrução de casas após os incêndios de junho de 2017 no concelho.

O Sporting conquista pela quarta vez a Taça da Liga em futebol, ao vencer o Benfica por 2-1, na final da 15.ª edição da prova, em Leiria, em 29 de janeiro.

Frases de janeiro

“O ano que findou prometia ser um fim e um recomeço, mas não foi. Esboçou esse recomeço, tarde e timidamente. O ano que hoje iniciamos tem de virar a página, consolidando, decidindo, reinventando, reaproximando. Retomemos a caminhada juntos.”

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na mensagem tradicional de Ano Novo

01-01-2022

“O PS diz que eu estou nos braços do Chega e o Chega diz que eu estou nos braços do PS. É a vantagem de estar ao centro. Somos muito abraçados.”

Rui Rio, líder do PSD

Twitter, 04-01-2022

“Entrei neste processo com a cabeça levantada, passei por este processo com a cabeça levantada e saio deste processo com a cabeça levantada.”

José Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, à saída do tribunal, onde foi absolvido de todos os crimes de que era acusado no julgamento do processo de Tancos

07-01-2022

“Alguém acredita que com Marcelo [Rebelo de Sousa] como Presidente da República poderíamos ter uma maioria absoluta que pisasse o risco? Não pisava o risco dois dias, era o primeiro e acabava.”

António Costa, primeiro-ministro

RTP1, SIC, TVI, 13-01-2022

“Vou dizer-vos que as condições prisionais são terríveis. As janelas não têm vidro. Não há água quente. Não há assistência médica. Não há roupa de cama ou toalhas adequadas.”

João Rendeiro, ex-banqueiro, detido na cadeia de Westville, em Durban

20-01-2022

“Eu não sou do Partido Socialista, eu não pertenço ao Partido Socialista, mas sou socialista.”

José Sócrates, antigo primeiro-ministro

21-01-2022

“Uma maioria absoluta não é poder absoluto, não é governar sozinho.”

António Costa, secretário-geral do PS, após a conquista da maioria absoluta nas eleições legislativas

30-01-2022