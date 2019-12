COSAC integra proposta de inclusão das RUP no seu documento final

A deputada do PS/A à Assembleia da República, Isabel Almeida Rodrigues, manifestou satisfação da inclusão, na proposta de Contributo da LXII COSAC de uma nova redação do ponto 5), em linha com a proposta de alteração que apresentou à Comissão de Assuntos Europeus, na Assembleia da República, visando o compromisso da Conferência com as Regiões Ultraperiféricas.