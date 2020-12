Corrida de São Silvestre de Ponta Delgada cancelada

De acordo com nota, esta foi uma decisão que a Associação de Atletismo de São Miguel 8(organizadora da prova) tomou, em conjunto com a Câmara Municipal de Ponta Delgada devido à situação de pandemia que se vive na região, no país e no mundo.







Miguel Machado, presidente da Associação de Atletismo de São Miguel, não esconde que "foi uma decisão difícil, mas que teve de ser tomada para o bem de todos e para a imagem da modalidade. Este é um grande evento, que mobiliza muitas pessoas e que por maior vontade que tivéssemos a saúde pública e o exemplo estão em primeiro lugar".