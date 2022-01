Coronel José Vieira toma posse amanhã

Coronel José Vieira é natural de Setúbal e entre outras habilitações académicas, possui o Curso de Atualização sobre Ambiente e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o Curso de Atualização e Aperfeiçoamento, pela Universidade Autónoma de Lisboa, refere comunicado.





Dos diversos cursos da Guarda que possui, destacam-se os ligados à especialidade do Serviço da Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), de Armamento e Tiro, e o Curso de Ligação e Observação Militar (CLOM).





A nota indica, ainda, que o Coronel José Vieira, ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1992, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, das quais se destacam duas missões internacionais, tendo exercido funções como Chefe da Cooperação Técnico-Policial entre a Polícia Nacional de Timor-Leste e a GNR em Timor-Lestede 2012 a 2014; United Nations Police Officer nas Nações Unidas em Timor-Leste como assessor do Ministro do Interior e do Secretário de Estado da Segurança de Timor-Leste, de 2006 a 2007.





Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações, nacionais e estrangeiras.