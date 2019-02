"Coração Negro" no Teatro Micaelense

A montanha vulcânica e as festividades da Ilha do Pico são o pano de fundo para "Coração Negro".







"É a história de um derradeiro momento da vida de um casal que compra uma casa na ilha do Pico, no lugar de São Miguel Arcanjo. O marido escolhe um prédio com um terreno em declive, com uma modesta casa principal, uma antiga cisterna e uma atafona que deita abaixo para reconstruir. Como é engenheiro encarrega-se da obra. A construção vai a meio quando a mulher chega. Já não se vêm há muito tempo. Mas, onde é suposto o amor celebrar a saudade, é o temor do mal-estar que se instala entre eles. As obras de construção continuam à medida que a relação se desconstrói", refere a sinopse do filme.

Coração Negro é uma produção Noturno Films, com argumento de Rosa Coutinho Cabral e Tiago Melo Bento, e conta com as interpretações dos atores Maria Galhardo e João Cabral.