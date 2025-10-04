Autárquicas: IL defende habitação e plano estratégico para revitalizar centro histórico de Ponta Delgada

“A minha preocupação é, efetivamente, a habitação. É a nossa bandeira nestas eleições autárquicas. E isto passa pela inventariação do património da Câmara Municipal, que está devoluto e que poderia estar disponível no mercado habitacional”, disse hoje Alexandra Cunha à agência Lusa, durante a realização de uma ação de campanha no centro histórico de Ponta Delgada.



A candidata apontou que na Rua de São João, mesmo em frente do local onde se encontrava, existe um edifício camarário devoluto “que tem um enorme potencial e que poderia ser disponibilizado para recuperação, reabilitação e adaptação” para novas habitações.



“É importante que a inventariação dos imóveis [devolutos e propriedade do município] seja tornada pública o mais rapidamente possível, até para conseguirmos perceber se o mercado irá corresponder à aquisição, ou tornar a Câmara como parceira, para a realização desses investimentos tão necessários na nossa cidade”, defendeu.



Alexandra Cunha também disse à Lusa que o centro histórico de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, precisa de revitalização e, caso seja eleita líder da autarquia, prometeu delinear um plano estratégico, “que passará, naturalmente, pela simplificação de licenciamentos” e pela “desburocratização”.



O plano também incluirá revisão de regulamentos “que impactam diariamente a vida das pessoas e dos investidores”, ruas limpas, seguras, com boa iluminação e estacionamento de proximidade”.



“É fundamental criarmos um conjunto de medidas que consigam alavancar o comércio tradicional” no centro histórico, salientou.



A candidata da IL também se referiu ao Mercado da Graça, que regressou à praça principal a 25 de setembro, após obras de requalificação, sendo que durante quatro anos os comerciantes estiveram concentrados no piso inferior do edifício, que habitualmente serve de parque de estacionamento.



Alexandra Cunha referiu que o espaço reabriu “após um processo muito complicado, um dossiê que foi gerido de uma forma muito incompetente, com falta de transparência, com enormes trapalhadas” do executivo camarário (liderado por Pedro Nascimento Cabral, que se recandidata ao segundo mandato), e, agora, é necessário que seja garantida estabilidade aos comerciantes, para que “consigam fazer crescer os seus negócios, chamar e atrair pessoas”.



Na sua opinião, o município “tem que ter um papel facilitador, tem que ser um bom gestor da infraestrutura, garantindo todas as condições para que eles [comerciantes] possam exercer as suas atividades com tranquilidade e em condições de segurança”.



Concorrem à Câmara Municipal de Ponta Delgada nas eleições de 12 de outubro Isabel Almeida Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada - coligação PS, BE, PAN e Livre), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos - independente), Pedro Nascimento Cabral (PSD, que se recandidata a um segundo mandato), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU - coligação PCP/PEV) e Rui Matos (ADN).



No atual executivo camarário, o PSD tem cinco elementos contra quatro do PS.





