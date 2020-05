Recorde-se que Fundação Sousa de Oliveira tem vindo a promover, desde início do mês de maio, o streaming "Conversa de Arqueólogos", na sua página de Facebook.

As primeiras sessões contaram com a participação da arqueóloga Catarina Quinteira e do especialista em epigrafia, João d' Encarnação.



O público poderá contactar com o orador e intervir por via do chat.