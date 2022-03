Conversa a Quatro 17 dezembro

Abrimos a Conversa a 4 com a discussão em torno das alterações ao trânsito na baixa de Ponta Delgada durante a época natalícia.

enquanto no país as crianças já estão a ser vacinadas nos Açores o governo decidiu não seguir por aí, uma decisão que não colhe a compreensão dos comentadores da Conversa a 4.

A fechar programa desta semana espreitamos as listas do PS/A e PSD/A para as eleições à Assembleia da República. Estaremos bem representados em Lisboa? A resposta é dada por Elias Pereira, João Teixeira e Isabel Barata