Conversa a Quatro 16 abril

Na Conversa a 4 desta semana Elias Pereira, João Teixeira e Isabel Barata analisam o estudo "Pobreza em Portugal - Trajetos e Quotidianos" que revela que um quinto dos portugueses é pobre; comentam o recado de Rui Rio, líder do PSD, às regiões autónomas para não alinharem em coligações com o Chega nas eleições autárquicas e tem tempo ainda para se pronunciarem sobre as decisões do juiz Ivo Rosa.