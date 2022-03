Conversa a Quatro 11 março

Mais uma semana, mais uma reunião dos 4 para a habitual Conversa na Açores-TSF.

Elias Pereira, João Teixeira e Isabel Barata falam sobre a preocupação do CESA que diz não estar a receber informação estatística atualizada sobre o PRR. A Conversa entra em terrenos da aviação para discutir se o governo deve ou não divulgar o plano de reestruturação da companhia aérea regional.

Outro dos temas da Conversa : a morosidade da Justiça que tarda em fechar processos em andamento: Operação Asclépio, ATA, Nortada e SPRHI são exemplos disso.

Os quatro olham com para a Ucrânia e analisam o que se está a passar no coração da Europa que parece abrir portas para a adesão ucraniana ao clube dos 27.