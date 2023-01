Convento dos Capuchos vai ter hortas de cultivo para moradores de Sintra

“O projeto visa, por um lado, resgatar a tradição iniciada no século XVI pelos frades franciscanos, que cultivavam aquelas terras para obter alimentos e remédios naturais”, indicou, em comunicado, a empresa pública Parques de Sintra, acrescentando que se pretende dar a oportunidade à população local “de ter uma horta biológica” e “fomentar o sentimento de pertença ao lugar”.

As candidaturas podem ser feitas por residentes do concelho de Sintra com mais de 18 anos a partir de segunda-feira e até 15 de fevereiro.

Os interessados devem enviar um email para o endereço [email protected], sendo que, numa primeira fase, vão ser disponibilizados quatro talhões das hortas, e posteriormente o número é alargado para um total de 25 parcelas para cultivo.

Depois de selecionados, os novos “agricultores” do Convento dos Capuchos poderão ter uma formação composta por quatro sessões de forma a “dotar os participantes dos conhecimentos de que necessitam para se lançarem neste projeto e ajudá-los-á a delinear um plano anual para a sua horta”, lê-se no comunicado.

“A iniciativa está enquadrada nos objetivos de sustentabilidade que norteiam a estratégia da Parques de Sintra e tem, igualmente, uma vertente de sensibilização ambiental, em linha com a missão da empresa”, acrescenta a gestora deste monumento localizado na Serra de Sintra, no distrito de Lisboa.