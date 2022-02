“Contos Interculturais” no Centro Cultural da Caloura

Organizada pela Associação dos Imigrantes nos Açores e pelo Centro Cultural da Caloura, a sessão é dedicada aos jovens abrangidos pelo projeto Terra Jovem – Lagoa da Associação de Promoção de Públicos Jovens.





Numa extensão do festival “O Mundo Aqui”, que irá decorrer nos dias 12 e 13 de novembro, no Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada, a iniciativa na Lagoa visa abranger outros públicos através da sua descentralização, refere nota de imprensa.





O contador de histórias, Valter Peres, irá dar a conhecer aos jovens os contos de diferentes países, salientando a interculturalidade e focando a literatura oral.





Valter Peres, natural da ilha Terceira, é contador de histórias e ator, e através das sessões de narração que dinamiza, já percorreu o arquipélago açoriano, bem como alguns locais de Portugal Continental e Espanha.





Valter Peres começou a contar histórias com 18 anos, nas escolas do primeiro ciclo. É coorganizador do “Conto Contigo na Praia”, Festival Internacional de Contistas nos Açores.





De referir que o projeto Terra Jovem foi implantado no concelho da Lagoa em 2020 e tem como principal objetivo a empregabilidade dos jovens em situação de vulnerabilidade, através do empreendedorismo social, coesão, justiça social e desenvolvimento sustentável.