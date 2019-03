Contas da Câmara da Ribeira Grande aprovadas por maioria

A Câmara da Ribeira Grande atingiu, em 2018, o índice de execução mais elevado de sempre (92,87%) e a taxa de execução física das Grandes Opções do Plano em termos de faturação cifrou-se nos 93,87%, dados que levaram os vereadores eleitos pelo PSD-Açores a votar a favor da aprovação das contas relativas ao ano financeiro de 2018.

O documento mostra que o Plano Plurianual de Investimento apresentou um índice de execução de 92,8% e que, ao nível das atividades mais relevantes, a autarquia atingiu os 98,09% e o mesmo valor em termos de faturação, adianta nota de imprensa.





A boa aplicação dos dinheiros públicos refletiu-se também no "prazo de pagamento a fornecedores, que se cifrou nos quatro dias, o que significa que a edilidade honra os seus compromissos a tempo e horas e fomenta, desse modo, a economia local, pois muitos dos serviços requisitados são fornecidos por empresas do concelho".





Diz ainda a nota que o balanço entre as receitas/despesas também é positivo, tendo a "Câmara da Ribeira Grande arrecadado 22,9 milhões de euros em receitas e as despesas foram de 20,8 milhões de euros".





A nota desta também que a nível orçamental "verificou-se em 2018, nomeadamente o das receitas correntes terem superado as despesas correntes em cerca de sete milhões de euros suportando, desta forma, uma parcela significativa dos investimentos, para além do facto do município apresentar novamente um resultado líquido positivo de, aproximadamente, 4,4 milhões de euros".





Ao longo de 2018 a autarquia manteve prioridade e preocupação no ensino, tendo investido cerca de 673 mil euros, nomeadamente em projetos extracurriculares que se têm revelado muito positivos para a melhoria do sucesso escolar no concelho,





Ao nível da ação social, o investimento "ascendeu aos 164 mil euros e o apoio às organizações culturais ultrapassou os 264 mil euros. Já o investimento no desporto foi de 796 mil euros, onde se destaca os 200 mil euros atribuídos aos clubes desportivos" com sede no concelho.





No que diz respeito a obras e à aposta na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, foram realizadas obras de saneamento básico diversas, com destaque para a conclusão das empreitadas na rua madre Teresa d’Anunciada (Ribeira Seca), rua Espírito Santo (Matriz) e avenida da Paz (Pico da Pedra), bem como foram concluídos importantes estudos como o Plano de Mobilidade Sustentável e os programas estratégicos das zonas de reabilitação urbana do concelho.





Ao longo de 2018, a Câmara da Ribeira Grande também manteve a preocupação de assegurar a manutenção das zonas verdes, em particular os trilhos pedestres existentes e as zonas turísticas, recuperando e valorizando outras áreas através do investimento realizado em novas estruturas de lazer como parques infantis ou parques de lazer, como o de Santa Bárbara.