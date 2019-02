Contagem decrescente para os Bailes de Carnaval do Coliseu Micaelense

As mais lidas

Como já é tradição, haverá também, nas duas noites, o passatempo para eleger as três cestas melhor decoradas nas seguintes categorias: tradicional, criativa e carnavalesca. Os prémios para os três vencedores serão viagens ao Porto e Lisboa.

Este ano, o palco recebe Stereo Mode, Oceanus, Banda 8 e Blackout. No foyer e na zona lounge, estarão os DJ’s El Loco, Kid Jay, Groove Keepers, 2 Clubbers, Matti e Mr. Bridges.

A chegar à lotação máxima, com mesas, camarotes e balcões praticamente esgotados, o primeiro baile realiza-se na próxima sexta-feira, 1 de março, a partir das 23 horas, e o segundo baile, na segunda-feira, dia 4 de março,com início à mesma hora, refere nota informativa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok