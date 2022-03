Cônsul portuguesa em Vancouver destaca oportunidades de cooperação bilateral com Portugal

"Quero destacar nos encontros que tive com vários ministros provinciais, a promoção de trocas comerciais, possíveis parcerias no setor tecnológico ligado à agricultura, entre outros, bem como oportunidades de cooperação com instituições do ensino superior na área da mobilidade internacional”, afirmou a Cônsul-Geral de Portugal em Vancouver, Marta Cowling.

A diplomata visitou pela primeira vez a província de Saskatchewan de 29 de novembro a 02 de dezembro, encontrando-se com vários ministros provinciais, Cam Swan (Ministro Adjunto do "Premier" Scott Moe), Gene Makowsky (Ensino Superior), David Marit (Agricultura), Jeremy Harrison (Comércio e Desenvolvimento das Exportações) e com o Presidente do Parlamento provincial Randy Weekes.

Na perspetiva da cônsul-geral, com a promoção deste tipo de relações entre as autoridades provinciais e Portugal, “é também elevado o perfil da comunidade portuguesa em Saskatchewan”, facto que é bastante “valorizado pela própria comunidade”, com vários elementos presentes em setores de destaque da sociedade local.

Marta Cowling, em funções no Canadá desde agosto de 2018, explicou ainda que a primeira visita à região teve uma dupla componente, além do estreitamento das relações políticas bilaterais com as autoridades provinciais, permitiu levar pela primeira vez o Consulado à Província, para explorar e avaliar no terreno as necessidades da comunidade.

“Fui encontrar uma comunidade antiga, resultante de uma primeira vaga de imigração na década de 50 e décadas seguintes, proveniente dos Açores, mas também do continente, de várias regiões, como o Minho, Coimbra ou Aveiro. Tive também contacto com uma segunda geração muito bem-sucedida e empreendedora, com ligações fortes a Portugal, embora não necessariamente conhecedora da língua portuguesa”, frisou.

Durante a Permanência Consultar em Regina e em Saskatoon foram atendidos mais de 70 portugueses, que trataram de documentos como passaportes, cartões de cidadão, ou o registo de filhos ou netos, procedimentos que só podem realizar normalmente no Consulado-Geral em Vancouver, localizado a mais de mil quilómetros de distância daquela região.

A Cônsul-Geral de Portugal em Vancouver também participou num convívio na Associação Portuguesa de Saskatoon, que até ali tinha suspendido as suas atividades devido à pandemia, naquele que foi um dos primeiros eventos da associação em quase dois anos.

Dada a grande necessidade dos serviços diplomáticos, ficou a “promessa de voltar” no próximo ano à região onde residem cerca de dois mil portugueses.

Além da Colômbia Britânica, englobam a área de jurisdição do Consulado-Geral em Vancouver, as Províncias canadianas de Alberta, Saskatchewan, além dos Territórios do Noroeste e do Yukon.

Dados do recenseamento de 2016 identificam cerca de 68 mil portugueses e lusodescendentes no Oeste do Canadá, estando a maioria localizada na Colômbia Britânica (42.000), em Alberta (23.000), os restantes encontram-se em Saskatchewan e nos Territórios do Noroeste.