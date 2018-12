Cônsul de Portugal na Flórida doa 5 mil euros à Obra Social Madre Maria Clara

Na ausência do diplomata, a dádiva foi entregue por José António Soares, presidente da Câmara da Madalena, que se fez acompanhar de todo o seu executivo na visita à instituição, que acolhe as crianças institucionalizadas da ilha do Pico e de toda a região.





De acordo com nota, o diplomata homenageado pelo município da Madalena este verão com a Medalha de Honra do Concelho, endereçou os seus cumprimentos às crianças e às irmãs, demonstrando todo o seu carinho e solidariedade com esta instituição.





Sobejamente conhecido nos quatro cantos do mundo pela sua intensa atividade filantrópica, ao longo dos últimos anos, DePaço tem realizado múltiplos donativos a diversas instituições da Madalena, a sua terra natal.





Só este ano, o cônsul português entregou diversas dádivas às filarmónicas concelhias, aos Bombeiros Voluntários e à Obra Social Madre Maria Clara, cuja missão desde sempre sensibilizou o cônsul, que ficou a par do trabalho da instituição, aquando da sua primeira visita à obra, na companhia do presidente da Câmara Municipal da Madalena, visitando as crianças institucionalizadas sempre que regressa à ilha, explica nota da autarquia da Madalena.