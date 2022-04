Conservatório apresenta hino que é “arma da Paz” (com vídeo)

Sensibilizada para o conflito na Ucrânia, a comunidade educativa do Conservatório Regional de Ponta Delgada uniu-se e apresentou a música “Cantar a Paz”, que pretende que seja uma “arma da Paz”.

“A mensagem ‘A música é a nossa única arma’ é forte e a através dela queremos apelar à tranquilidade dos corações”, destacou a presidente do conselho executivo do Conservatório Isabel Albergaria Sousa.

Segundo a responsável, o Conservatório sentiu com particular impacto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, dado que integra nos seus quadros professores de ambas as nacionalidades.



“Temos três professores de origem ucraniana e três professores de origem russa e, por essa razão, estávamos particularmente sensibilizados com o conflito na Ucrânia, com a escola a acompanhar o sofrimento dos nossos colegas e a sua tristeza”, descreveu.

Neste contexto, surgiu a ideia deste hino intitulado “Cantar a Paz” que foi criado pela também professora do Conservatório Ana Paula Andrade.

“Estávamos a partilhar esta solidariedade, quando a Ana Paula me ligou e disse que tinha acordado e composto uma música a pensar na Ucrânia. E de uma coisa pequena, construiu-se um projeto de maior dimensão que mobilizou toda a escola”, contou.

Assim em poucos dias, a escola ensaiou a música, e reuniu também outros apoios para que pudesse gravar um videoclipe e desta forma levar esta mensagem o mais longe possível.

“A nossa intenção, enquanto escola artística, é mostrar que estamos em constante criação e que basta um colega imaginar algo para se mobilizar a comunidade, que inclui jovens e crianças, os quais também têm de aprender a viver com esta solidariedade. É com esta massa humana que conseguimos aquecer os corações dos nossos colegas”, contou Isabel Albergaria Sousa.

Deste projeto surgiu um vídeo, que já foi apresentado na RTP Açores, e será agora lançado nas redes sociais, legendado em ucraniano e em inglês, de modo a chegar o mais possível, levando “a luz onde há escuridão” e o “amor onde há destruição”, como revela a letra da canção.

A este projeto juntou-se o Rotary Club de Ponta Delgada que apoiou a produção do videoclipe, mas também a RTP Açores que tratou da filmagem e realização do mesmo. Também o Governo dos Açores se solidarizou com esta iniciativa tendo autorizado a gravação do vídeo nos jardins do Palácio de Sant’Ana, situação que não aconteceu devido à chuva. Face a este imprevisto, e de modo a permitir embelezar o auditório Luís Camões, juntou-se ainda a este projeto a loja EuroMotas.