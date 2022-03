Conselho Regional do PSD/Açores ratifica coligação com CDS e PPM nas legislativas nacionais

O Conselho Regional do PSD/Açores ratificou, esta sexta-feira, a coligação pré-eleitoral com o CDS-PP e o PPM às eleições legislativas nacionais pelo círculo eleitoral da região, revelou este sábado a estrutura regional do partido, em comunicado de imprensa.