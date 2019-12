Conselho Regional das Pescas vai debater estratégias de gestão para o setor

Segundo refere Gui Menezes, citado em nota, um dos temas a ser discutido com os conselheiros será “o apoio ao abate de artes de pesca menos seletivas, como redes de emalhar, armadilhas e palangre de fundo".

Serão ainda apresentadas “novas medidas legislativas com o objetivo de continuar a assegurar a sustentabilidade ecológica, económica e social do setor”, nomeadamente a implementação de quotas de pesca regionais para algumas espécies e a implementação de áreas de restrição à pesca, com o objetivo de, a médio prazo, potenciar as capturas nessas áreas”.

Gui Menezes adianta que, no seguimento da aprovação do Plano de Restruturação das Pescas, em 2018, será apresentado aos conselheiros o balanço das iniciativas levadas a cabo pelo Governo dos Açores.

Irão também serão abordados temas relacionados com os modelos de gestão das principais pescarias, como o goraz, o alfonsim e o imperador, e serão apresentados “resultados da última campanha de monitorização das espécies de peixes demersais e de profundidade dos Açores”.

Nesta reunião serão também debatidos assuntos como o Programa Nacional de Recolha de Dados, a recolha de dados na pesca lúdica e o embarque de observadores de pesca, entre outros.