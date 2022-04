Conselho Permanente da CEP prepara reunião plenária de bispos de abril

Segundo informação da CEP, esta reunião terá como objetivo “preparar a agenda da Assembleia Plenária de abril”.

Na reunião plenária de abril, os bispos católicos portugueses devem debater e aprovar um documento sobre o ministério de catequista, cujo rito de instituição foi divulgado em dezembro pelo Vaticano.

O secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, no final do Conselho Permanente de dezembro, afirmou que este ministério de catequista, instituído pelo Papa Francisco, “tem uma abrangência (…) no sentido da catequese e da evangelização”.

O novo documento da CEP vai apresentar “percursos formativos”, que incluem a dimensão “humana, religiosa, psicológica”.

A Jornada Mundial da Juventude, a decorrer em Lisboa em agosto de 2023, o processo sinodal em curso, cuja fase diocesana está a decorrer, bem como uma adequação das regras sanitárias nas celebrações, tendo em conta o alívio de medidas de contenção determinados pelo Governo, deverão estar também em cima da mesa de trabalhos.

Entretanto, outro tema que está na preocupação dos bispos católicos, e que deverá estar tratado aquando da Assembleia Plenária de abril prende-se com constituição e nomeação do grupo coordenador nacional das comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis.

A constituição deste grupo, que foi anunciado no mês de outubro de 2021, não tem nada a ver com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, que hoje apresenta em Lisboa o seu plano de ação.

Este grupo coordenador, cuja constituição tem sido atrasada devido à situação pandémica, terá como objetivo definir critérios e procedimentos comuns às 21 comissões diocesanas, bem como prestar-lhes apoio, nomeadamente na gestão da informação, informou o secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, no final da reunião do Conselho Permanente de dezembro.

Quanto à constituição do grupo que fará a coordenação das 21 comissões diocesanas, Manuel Barbosa disse que já existem “alguns nomes” equacionados, mas “não está ainda nada definido”.