Conselho Mundial das Casas dos Açores reúne-se no Brasil

O Conselho Mundial decorre em Florianópolis, Santa Catarina, visando "a articulação e o debate entre as 16 Casas dos Açores na Bermuda, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, Portugal e Uguruai", numa organização com o apoio da Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, segundo um comunicado do executivo regional.

O CMCA foi criado em 13 de novembro de 1997, na ilha do Faial, com o objetivo de promover e desenvolver atividades que contribuam para a afirmação dos Açores e da sua diáspora no mundo e para o desenvolvimento de relações sociais, culturais e económicas entre o arquipélago e as regiões de implantação de cada uma das Casas dos Açores.