Conselho Geral admite duas candidaturas à eleição para a reitoria da UAc

"No seguimento da Reunião Extraordinária do Conselho Geral hoje, dia 29 de março, torna-se público que foram admitidas as seguintes candidaturas ao ato eleitoral para o cargo de Reitor da Universidade dos Açores: Maria Teresa Pires de Medeiros e Susana da Conceição Miranda Silva Mira Leal", pode ler-se no edital publicado no site da UAc.

No mesmo edital é revelado que a audição das candidatas admitidas terá lugar no dia 20 de abril, a partir das 9h00, no Anfiteatro IX do polo universitário de Ponta Delgada, com transmissão para os polos de Angra do Heroísmo e Horta.



A audição das candidatas, decidida por sorteio, terá lugar pela seguinte ordem: Teresa Medeiros pelas 9h00 e Susana Mira Leal pelas 11h15.