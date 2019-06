Conselho de Ilha do Faial questiona Governo dos Açores sobre acessibilidades

O Conselho de Ilha do Faial vai questionar na quarta-feira o Governo açoriano sobre as acessibilidades aéreas e marítimas à ilha, procurando saber qual a "fiabilidade" da operação da SATA para as viagens entre o continente e o Faial.

No memorando entregue ao executivo, ao qual a agência Lusa teve acesso, são lembrados cancelamentos recentes de viagens da Azores Airlines - empresa da SATA que opera para fora dos Açores - entre Lisboa e o Faial, não só motivados por mau tempo, mas por falta de tripulações ou avarias de aeronaves.

Ainda neste campo, os conselheiros do Faial querem saber em que ponto estão os contactos do executivo açoriano com o Governo da República sobre a realização de obras no aeroporto da Horta.

As acessibilidades marítimas, a operação no porto da Horta, as obras da Escola do Mar e a rede viária regional do Faial são outros tópicos apresentados pelo Conselho de Ilha ao Governo dos Açores.

O executivo açoriano inicia na quarta-feira uma visita de trabalho de três dias à ilha do Faial, durante a qual visita diversas obras em curso e reúne com representantes da sociedade civil.

A reunião com o Conselho de Ilha fecha o primeiro dia de trabalho na ilha do grupo central.