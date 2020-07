Conselho de ilha do Faial quer ampliação da pista do aeroporto e requalificação do porto

No memorando do Conselho de ilha, enviado ao Governo Regional e que a agência Lusa teve hoje acesso, os conselheiros pedem, nos primeiros dois pontos, a "ampliação da pista do aeroporto da Horta" e a "requalificação do porto comercial da Horta".

Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2020, o Governo comprometia-se a "promover os procedimentos necessários para a viabilização da antecipação da ampliação da pista", de modo a garantir a sua certificação enquanto aeroporto internacional, num processo que se tem arrastado ao longo dos anos.

Quanto ao porto comercial, o Governo Regional anunciou em 30 de outubro de 2018 que iria investir 20 milhões de euros na requalificação do porto da Horta, que inclui a construção de um novo cais acostável, um terrapleno para reparação naval e a construção de espaços para as empresas marítimo-turísticas.

O conselho de ilha também pede a "instalação do laboratório de despiste ao novo coronavírus no departamento de oceanografia e pescas [DOP] da Universidade dos Açores", localizado na Horta, uma vez que a região possui dois laboratórios, um em São Miguel e outro na Terceira.

O conselho também questiona o executivo regional (PS) sobre o "ponto de situação de concurso lançado pelo Governo para a contratação de docentes e investigadores".

O organismo pede também o "reforço do quadro de especialistas residentes" e a "recuperação de listas de espera para cirurgia e para consultas de especialidade" no Hospital da Horta.

Entre as reivindicações, está também a "reabilitação, conservação e pavimentação dos caminhos agrícolas, rurais e florestais" da ilha do grupo central do arquipélago.

Os conselheiros pedem igualmente a "reabilitação da rede viária regional degradada" e a construção da "segunda fase da variante à cidade da Horta".

O Conselho de ilha também quer conhecer o "ponto de situação da instalação do Observatório do Atlântico no Faial".

O Governo dos Açores inicia na quinta-feira uma visita de trabalho de dois dias à ilha do Faial, onde se irá reunir com o conselho de ilha.