Conselho de Ilha das Flores manifesta“veemente protesto” pelo encerramento de lojas SATA

Numa nota enviada à Administração da SATA, com conhecimento à presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) e à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), a que hoje a agência Lusa teve acesso, o presidente do Conselho de Ilha das Flores, José António Curvelo, deixa o seu “veemente protesto” pela decisão.

“Mesmo sabendo que este nosso protesto não irá demover a pretensão do atual Conselho de Administração que tem o parecer favorável do seu principal acionista, queremos, assim, deixar claro que este é mais um erro da nossa companhia aérea a somar a outros tomados em anteriores administrações que levaram a companhia à situação em que se encontra presentemente”, afirma o responsável.

Segundo o presidente do Conselho de Ilha das Flores, a região precisa da SATA e da sua proximidade “que começava logo nas suas lojas, como de pão para a boca”.

A SATA anunciou que iria reorganizar o modelo de atendimento, concentrando os serviços de venda de bilhetes, reservas e informações nos balcões do aeroporto e atendimento telefónico, em vez das lojas.

"A partir do próximo dia 01 de agosto, as companhias aéreas do grupo SATA, SATA Air Açores e Azores Airlines, concentrarão os seus serviços de atendimento aos clientes nos Açores (venda de bilhetes, alterações de reservas e informações gerais) nos balcões de aeroporto e através do Contact Center (serviço de atendimento telefónico)", informou a empresa.

A SATA justificou que a reorganização está inserida "num plano mais abrangente e compreensivo que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade da empresa a médio e longo prazo".

No documento do Conselho de Ilha das Flores, o seu presidente alega que “disponibilizar esse serviço no RIAC, vai criar outro problema em breve, porque estas lojas irão ficar sobrecarregadas com mais este serviço a somar a tantos outros”.

Por outro lado, José António Curvelo observa que “o serviço de ‘call center’ não é rápido, dando por vezes muita ‘música’ e pouca rapidez no atendimento, pese embora depois os profissionais que nos atendem darem o seu melhor”.

“Temos uma população envelhecida que precisa muitas vezes de ajuda presencial para acertar determinadas situações, como é o caso de viagens, muitas delas por razões de saúde”, alerta.

Na opinião do responsável, “há ainda a agravar o problema, a falta de condições no aeródromo das Flores, que se encontra a ‘rebentar pelas costuras’, começando logo pelo seu parque de estacionamento, cujos problemas já foram sinalizados por diversas vezes à tutela, por ocasião das visitas estatutárias”.