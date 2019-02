Conselho de Ilha aprovou deliberação do PSD/Faial sobre verão IATA 2019

O Conselho de Ilha do Faial aprovou a deliberação do PSD local sobre as ligações aéreas que têm condicionado o desenvolvimento daquela ilha.

Segundo os social democratas foram várias as carências verificadas: “A falta de voos e de lugares, a incapacidade de transporte de carga e exportação dos produtos locais, os atrasos constantes, voos consecutivos em que a bagagem foi deixada atrás, a falta de apoio aos passageiros dos voos cancelados e cancelamentos de voos por falta de tripulação”, referem em comunicado, adiantando que “são tudo problemas que a Ilha do Faial tem sentido ao longo dos últimos anos”.







A ilha do Faial tem sido “fortemente prejudicada pela falta de ligações que estrangulam o seu desenvolvimento, a sua atividade empresarial e a mobilidade da população, quer por motivos de saúde, de trabalho ou lazer”, consideraram os conselheiros do PSD.







Por isso, o documento apresentado expressou “um protesto pelo planeamento realizado para o verão IATA 2019”, dirigido ao Governo Regional e ao Conselho de Administração da SATA.







Os social democratas voltaram a defender as 14 ligações semanais na rota Lisboa-Horta-Lisboa, nos meses de julho e agosto, expressando ainda a sua preocupação “pelas informações contraditórias do Governo Regional dos Açores, da SATA/Azores Airlines e da ANA-Aeroportos de Portugal”, sobre a falta de operação noturna dos voos da Azores Airlines no aeroporto da Horta, um dos motivos para o cancelamento de voos.







Refira-se que a proposta de deliberação apresentada pelos conselheiros do PSD foi aprovada por unanimidade.