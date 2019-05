Conselho de Ilha aprova deliberação do PSD sobre a 2.ª fase da obra de reordenamento do Porto da Horta

O Conselho de Ilha do Faial aprovou a deliberação do PSD local sobre a 2.ª fase da obra de reordenamento do Porto da Horta, exigindo uma decisão devidamente ponderada que não comprometa o futuro do Porto.

Para o PSD/Faial, o Porto e a Baía da Horta são “fundamentais para o desenvolvimento económico e turístico da ilha do Faial”, sendo que “a cidade da Horta é conhecida como a “Cidade Mar” e como tendo uma das mais belas baías do Mundo”, referem em comunicado.





A conselheira, Susete Amaro, que é também líder da bancada municipal social democrata, disse, citada no mesmo comunicado que “encurtar a obra da 1.ª fase do reordenamento do porto da Horta, mudando o ângulo de orientação do molhe norte, à conta de razões de ordem economicista, trouxe-nos danos irreparáveis”.





Por isso, a deliberação apresentada reivindica ao Governo Regional e à empresa Portos dos Açores “que promovam, o mais breve possível, os estudos considerados necessários para aferir o impacto da obra ocorrida no molhe norte”.





O documento reclama ainda “que se estude a movimentação e a renovação das águas na área fechada da bacia sul para a segunda fase da obra”, pois “essa segunda fase já vai na sua terceira versão, e que parece ainda não reunir o consenso alargado dos agentes utilizadores do Porto da Horta, como tem sido amplamente noticiado”, relembra Susete Amaro.





A proposta de deliberação foi aprovada por maioria, com oito votos a favor e seis contra, tendo contado com os votos contra dos conselheiros e autarcas do Partido Socialista.