Conselho da ilha pede melhores acessos a consultas de especialidade fora das Flores

Esta é uma das medidas que consta num memorando que o conselho da ilha vai apresentar ao Governo dos Açores, por ocasião da visita estatutária às Flores nos próximos dias 23 e 24 de junho.

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, o conselho da ilha diz que pretende "dar posição de destaque aos problemas mais prementes” da ilha, destacando os problemas nas áreas da "saúde, transportes e acessibilidades".

"Na área da saúde, com a exigência do acesso de forma mais célere às consultas de especialidade e redução do tempo de espera às cirurgias”, lê-se no documento, no qual o conselho da ilha pede ainda “uma revisão ao atual sistema vigente de deslocações de doentes”.

A proposta é desenvolvida no primeiro ponto do documento, onde se lê que o "conselho insiste na necessidade de serem criadas melhores condições de acesso a consultas de especialidade fora da ilha", de modo a evitar "constrangimentos como os atuais", onde as "listas de espera são altamente prejudiciais para os doentes".

Em alternativa, o conselho sugere "facilitar o acesso dos florentinos a cuidados de saúde privados fora da ilha".

O documento, que emanou da reunião do conselho de 17 de junho, defende a "necessidade" de existirem mais médicos especialistas na ilha e propõe a "possibilidade" de se alargar a telemedicina e de se agilizar o serviço de evacuações, bem como disponibilizar 24 horas por dia o serviço de ambulância no concelho das Lajes.

Os florentinos pedem que "possa haver atenção" nos voos de e para as Flores, que na última época alta ficaram "muitas vezes lotados", impossibilitando "mobilidade de residentes, nomeadamente a deslocação de doentes".

O conselho de ilha solicita também ao Governo dos Açores para que "tente diligenciar" com a SATA (transportadora área regional) de forma a que "os florentinos não fiquem retidos nas escalas técnicas na Horta e/ou Terceira por preenchimento dos lugares por residentes dessas duas ilhas" durante a próxima época baixa.

Os conselheiros querem ainda "saber o ponto de situação" sobre as obras no porto comercial das Flores, nas Lajes, que ficou destruído pela passagem do furacão Lorenzo, em outubro de 2019.

O conselho alerta que a fibra ótica ainda não chegou a todas as freguesias da ilha, pedindo ao Governo Regional que intercede junto do "operador" para colocar todos os florentinos "no mesmo pé de igualdade quanto ao preço/qualidade do serviço prestado".

"Este conselho de ilha [das Flores] solicita ao Governo Regional dos Açores que diligencie esforços pela melhoria na cobertura das redes de comunicações móveis em toda a ilha", aponta.

O Governo Regional dos Açores vai realizar uma visita estatutária à ilha das Flores nos próximos dias 23 e 24 de junho.

As visitas estatutárias do executivo açoriano estavam para a ocorrer nos primeiros meses do ano, mas foram remarcadas devido à pandemia de covid-19.

Com menos de quatro mil habitantes, ilha das Flores é composta pelos concelhos das Lajes e de Santa Cruz, e constitui, juntamente com o Corvo, o grupo Ocidental, o mais distante em relação ao continente.