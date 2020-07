Conhecida a equipa técnica de Daniel Ramos no Santa Clara

Através de comunicado de imprensa, o Santa Clara informou que a equipa técnica do plantel principal para a temporada 2020/21 será composta, além de Daniel Ramos, pelos treinadores adjuntos Renato Pontes e Danildo Accioly, pelo preparador físico Tiago Sousa, pelo observador Pedro Gonçalves, pelo treinador de guarda-redes José Serrão e por Rodrigo Quaresma como analista.

Renato Pontes, Tiago Sousa e Pedro Gonçalves transitam da equipa técnica de Daniel Ramos no Boavista.

Os restantes membros já estavam no clube açoriano, incluindo José Serrão, que chegou integrado na equipa técnica de João Henriques, mas que se mantém nos Açores após a saída do anterior técnico do Santa Clara.

Com cinco presenças na I Liga, o Santa Clara atingiu em 2019/20 a melhor classificação de sempre do clube na primeira divisão, alcançando o nono lugar com 43 pontos.

Esta semana, o clube anunciou que Daniel Ramos, que orientou o Boavista em 2019/20, iria substituir João Henriques no comando técnico dos açorianos.

O treinador de 49 anos regressa assim aos Açores, onde esteve na temporada 2016/2017, onde levou o Santa Clara a somar sete vitória em oito jogos na II Liga de futebol.