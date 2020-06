Congresso da Sociedade debate futuro da ilha de Santa Maria

A sessão terá como oradores António Luís Teixeira, gestor de empresas e um dos fundadores da Associação de Marienses e Amigos de Santa Maria, Jorge Braga Ferreira, economista e analista financeiro, Cristina Moreira, educadora social e responsável pelo projeto Grupo Sénior de Santa Maria, e Cátia Pinheiro, psicóloga e presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Porto, refere comunicado.



A moderação desta edição do evento ficará a cargo da jornalista Isabel Simas.



A abertura do evento será feita pela coordenadora do Congresso da Sociedade, Sofia Ribeiro, cabendo a José Manuel Bolieiro, presidente do PSD/Açores, encerrar os trabalhos da quarta sessão do Congresso da Sociedade.



A sessão relativa à ilha de Santa Maria tem transmissão em simultâneo no site do partido e na página do Congresso da Sociedade no Facebook.



O Congresso da Sociedade é uma iniciativa anunciada pelo presidente do PSD/Açores para “ouvir e valorizar” o contributo individual dos açorianos para o futuro coletivo da Região.



O Congresso da Sociedade tem uma sessão relativa a cada ilha do arquipélago e é realizado em formato digital, por videoconferência, na sequência das restrições resultantes da pandemia da Covid-19.



Até ao momento já se realizaram as sessões relativas às ilhas do Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge e Faial.