No âmbito do protocolo entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Fundação Serralves, realiza-se, sábado, dia 15 de dezembro, a partir das 10 horas, uma conferência subordinada ao tema “Vão com o Vento Sobre o leve, efémero ou invisível da Arte no Espaço Público”, a ter lugar no Auditório Municipal Natália Correia.

O comissário da conferência é Samuel Silva (artista, professor e investigador) e os conferencistas são Gabriela Vaz Pinheiro (artista, professora e investigadora), João Fiadeiro (artista, coreógrafo, performer, professor e investigador) e Paulo Pires do Vale (professor, ensaísta e curador), explica nota da autarquia.

O verso “Vão com o vento” retirado do poema “A rua é das crianças”, de Ruy Belo, serve como imagem-síntese para pensar alguns modos de relação que as práticas artísticas atuais vêm ativando no espaço público.

Desta forma, "se coloca no centro das atenções as representações artísticas que se destinam ao seu desaparecimento, que desejam o transitório, que habitam os subúrbios da visibilidade, que se esquivam ao peso da monumentalidade ou cuja existência depende da relação e envolvimento com o(s) outro(s). Das múltiplas dimensões do espaço comum cada um elegeu a impermanência e a volatilidade como condições operativas para a conferência", refere a mesma nota.



Refiras-e que pelas 14 horas, o palestrante será Paulo Pires do Vale e o debate será moderado por Gabriela Vaz Pinheiro.

A finalizar a conferência “Vão com o Vento Sobre o leve, efémero ou invisível da Arte no Espaço Público”, às 15h30, intervirá João Fiadeiro, seguindo-se o debate moderado por Paulo Pires do Vale. O encerramento estará a cargo de Samuel Silva.