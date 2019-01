Concurso “Use&Abuse” entra em nova fase de candidaturas

Decorre até ao dia 15 de fevereiro, a segunda fase de candidaturas do concurso criativo “Use&Abuse”, destinada às fibras vegetais.

Para esta segunda fase de candidaturas, o desafio centra-se na criação de produtos originais a partir das fibras do ananás, da conteira ou da hortênsia, para aplicação, por exemplo, na construção civil, mobiliário, têxteis, artigos de artesanato e materiais compósitos, diz nota de imprensa.





Refira-se que os vários concursos lançados no âmbito do “Use&Abuse” pretendem interligar a criatividade e a inovação tecnológica, fomentando o espírito crítico e a troca de conhecimento, através da criação da envolvência ideal para a conceção de produtos com base em materiais endógenos, impulsionando, igualmente, o crescimento das indústrias criativas.





O “Use&Abuse” é fruto do projeto da Plataforma de Indústria Criativa dos Açores (PICA), promovido pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), em parceria com o Centro Inovação de Materiais Produtos Avançados (CIMPA) e com a Cybermap.





Os projetos submetidos à primeira fase do concurso (rochas) serão agora avaliados por uma equipa de jurados, sendo posteriormente divulgado o nome do vencedor, que terá a oportunidade de ver o seu projeto tomar forma.