Concurso para concessão de termas com um candidato

A Palco Natural, a empresa que explora atualmente as Termas da Ferraria, foi a única a apresentar uma candidatura ao concurso limitado por prévia qualificação para a concessão que prevê agora, além da exploração do edifício, o desenvolvimento do processo para qualificação da água como água mineral natural, de modo a viabilizar mais tarde o licenciamento do espaço como estabelecimento termal.



Segundo a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, as candidaturas decorreram até ao dia 15 de dezembro, e o júri do concurso está a elaborar o relatório final. Seguir-se-á a apresentação de uma proposta pela empresa, se a sua candidatura for aceite.







