Concurso de presépios regista forte adesão de particulares, escolas e instituições

O evento, apoiado pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, tem como propósito enaltecer a obra e a memória do prior Evaristo Gouveia, assim como sensibilizar a população para continuar a acolher nas suas casas o espírito de partilha e união que rodeia o presépio.





O presépio do prior Evaristo Gouveia serviu de inspiração aos participantes que colocaram os seus trabalhos à apreciação do júri que, após visitar os mais de trinta presépios a concurso, deliberou a atribuição dos prémios abaixo discriminados.





Segundo nota da autarquia, na categoria escolas e instituições, na modalidade presépio tradicional, o primeiro lugar foi atribuído ao CASA Bernardo Estrela, ficando o Centro de Apoio à Criança n.º 2 Ana Carolina Bernardo na segunda posição e a Casa do Povo de Rabo de Peixe no terceiro lugar. Já na modalidade presépio inovador, venceu a escola profissional da Ribeira Grande, seguida da escola secundária da Ribeira Grande e do Centro de Apoio à Criança n.º 2 da Casa do Povo de Rabo de Peixe.





Na categoria presépios particulares, Paulo Vieira conquistou o primeiro lugar na modalidade de presépio tradicional, seguido por José Pacheco e Lúcia Rodrigues. Na modalidade presépio inovador, venceu José Tavares, seguido de Eduardo Moura e Maria José Ledo.