Concurso de Carnaval e Noite de Lençol em Água de Pau

No próximo dia 5 de março, a Junta de Freguesia da Vila de Água de Pau, leva a cabo um concurso de Carnaval no Polivalente local, a partir das 15 horas.

A partir das 20h30 decorre a 'Noite do lençol' e que terá em palco a BANDA.COM, prometendo assim uma grande noite ao som de musicas de Carnaval.



A 'Noite do lençol' faz parte da "cultura de Água de Pau e desde os nossos antepassados sempre foi o momento de despedida de mais um ano de Carnaval. Esta nossa tradição foi retomada com mais intensidade no ano passado e teve muito sucesso", adianta nota informativa da Junta de Freguesia de Água de Pau.





No que diz respeito ao concurso, este é está aberto a todos os interessados e haverá um pémio individual na "Categoria Adulto" (voucher de 100 mascarados) e um prémio de grupo "Categoria Adulto" (voucher de 300 mascarados". Haverá ainda um prémio (Lembrança) de participação para todas as crianças inscritas.