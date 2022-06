Concurso da DGArtes apoia 102 projetos em áreas de investigação, formação e mediação

Entre os resultados do concurso, dotado de um montante financeiro global de 480 mil euros, a DGArtes destaca "o apoio a 42 projetos na área do cruzamento disciplinar, 17 projetos na área da música e 15 projetos na área do teatro".

"Destes projetos", salienta igualmente a DGArtes, "48 [são] do domínio da investigação, 25 do domínio das ações estratégicas de mediação e 15 do domínio da formação".

Também foram contemplados projetos nas áreas da arquitetura, artes plásticas, circo e artes de rua, dança, fotografia e novos media, segundo a lista de projetos apoiados, publicada no 'site' da DGArtes.

Estes projetos devem ser executados até 31 de outubro de 2023 e "prever obrigatoriamente atividade presencial pública, podendo esta ser complementada com atividade difundida através de meios digitais", indica o organismo tutelado pelo Ministério da Cultura.

De acordo com as regras do procedimento simplificado, cada candidato teve a possibilidade de solicitar "um apoio financeiro entre quinhentos euros e cinco mil euros, sendo o montante global disponível (480 mil euros) distribuído, até ao seu limite, a partir da candidatura mais pontuada".

A lista dos projetos apoiados indica a atribuição de apoios em valores entre os 1082 e os 5000 euros.

O número de candidaturas sem apoio atribuído sobe a 217.

"Os principais objetivos artísticos e de interesse público cultural desta linha de financiamento", segundo a DGArtes, são a promoção da "diversidade e qualificação dos profissionais das artes, assim como a participação e qualificação das comunidades e dos públicos na cultura em diversos domínios da atividade artística", a valorização da "pesquisa e experimentação artísticas", o fomento da "sustentabilidade ambiental e a implementação de boas práticas ecológicas", assim como a articulação das "artes com outras áreas setoriais".