Concurso 'Chefe Cozinheiro do Ano' apresentado em São Miguel

O concurso 'Chefe Cozinheiro do Ano' é o maior e mais importante concurso de cozinha para cozinheiros profissionais em Portugal e são muitos os profissionais de renome que deram a conhecer o seu trabalho ao longo dos anos como Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Vítor Matos, António Loureiro, Luís Gaspar ou Tiago Bonito, indica nota.





A organização do concurso 'Chefe Cozinheiro do Ano' e a Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira organizaram um almoço, com o apoio da cerveja Estrella Damm, para apresentar o concurso aos profissionais de cozinha e restauração açorianos.





Tony Martins, CCA 2020 e Paulo Pinto, presidente interino do júri do concurso e secretário da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal marcaram presença no almoço, bem como Paulo Amado, fundador das Edições do Gosto.





O almoço com harmonização cervejeira aconteceu no Restaurante Anfiteatro, em Ponta Delgada, tendo o menu sido preparado pelo chefe Pedro Oliveira. A harmonização cervejeira esteve a cargo do sommelier Bruno Antunes.





A Final Nacional este ano conta com a presença de André Cameirão, sub-chefe do Azor Hotel Ponta Delgada e decorre a 30 de novembro, em Gaia (The Baron’s Hall) e terá assistência presencial. Quem pretender, poderá assistir à transmissão digital a partir do website www.chefecozinheirodoano.pt.