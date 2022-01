Concerto dos FADOalado em Angra do Heroísmo

O grupo irá apresentar um repertório composto por temas originais, com músicas e poemas que versarão deste o fado purista, ao fado canção, bem como a marchas, refere nota do Governo dos Açores.





O concerto é de entrada gratuita, sendo necessário efetuar o levantamento dos bilhetes, a partir desta terça-feira, no Centro de Atendimento Integrado (dias úteis, entre as 8h30 e as 16h00), ou na bilheteira do CCCAH (uma hora e meia antes do espetáculo).





Os FADOalado, grupo terceirense que iniciou o seu projeto em 2016, é composto por dez elementos: Ricardo Martins no bandolim, Gonçalo Fouto no acordeão, Diogo Brasil na guitarra clássica, Tânia Gaspar no piano, Bernardo Oliveira na percussão, e Sara Mota, Leandra Mota, Ivânia Pires, Lizélia Toste e Filipa Lima nas vozes.





Recentemente venceram o programa televisivo “Got Talent Portugal 2021”, da RTP.