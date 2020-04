Concerto de Stacey Kent reagendado para 2021

De acordo com nota, o concerto foi reagendado para 2021 tendo em conta a situação de pandemia.



Os bilhetes já adquiridos serão válidos para a nova data, no entanto, quem desejar pedir o reembolso pode fazê-lo quando a bilheteira do Teatro Micaelense retomar a sua actividade.



Refira-se que 'Mágica' é um dos adjetivos mais utilizados para descrever uma das mais aclamadas vozes do jazz da atualidade, Stacey Kent cantora norte-americana que num português irrepreensível celebra a música de alguns dos seus ídolos, interpretando temas de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Sérgio Mendes, Roberto Menescal e Marcos Valle, entre composições originais e alguns temas incontornáveis do jazz.