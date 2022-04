Concerto de Páscoa encerra II Workshop de Filarmónicas

“Este é certamente um evento que coloca em destaque a expressão cultural no nosso concelho, tratando-se de uma clara aposta na formação dos nossos músicos”, referiu o vice-presidente da Câmara Municipal da Horta, no final do concerto.





Citado em nota, Carlos Morais realçou a importância da formação dos músicos das filarmónicas do Faial e destacou a qualidade do trabalho apresentado, afirmando que “as filarmónicas continuam a desempenhar um papel vital na formação cultural e musical, principalmente dos jovens”.





O vice-presidente do município evidenciou também a importância deste tipo de iniciativas, que “contribuem para o enriquecimento de todos os participantes, e da própria cultura faialense, através da especialização musical dos seus munícipes, do convívio e da aprendizagem conjunta”.





A direção artística do workshop e do concerto foi da responsabilidade do maestro Délio Gonçalves. Durante a passada semana, os músicos tiveram a oportunidade de ter formação intensiva com nove formadores profissionais em flauta, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone/bombardino, tuba e percussão.