Comunicação social dos Açores e Estados Unidos reúne-se em Massachusetts

Segundo uma nota divulgada pela Presidência do Governo Regional, o encontro, o segundo do género, reunirá "responsáveis da imprensa, rádio e televisão dos Açores e dos órgãos de comunicação social que servem as comunidades portuguesas dos Estados Unidos da América".

A iniciativa visa debater "os novos desafios da comunicação transatlântica" e constituir formalmente a associação “Azores-Diaspora Media Alliance”, adianta o executivo açoriano na sua página na internet.

De acordo com o Governo Regional, a nova associação é "um instrumento que contribuirá para promover a cooperação, a partilha de informação e o intercâmbio entre as entidades de comunicação social dos dois lados do Atlântico".

O II encontro de diretores de Comunicação Social dos Açores e da América do Norte é promovido pelo Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, decorre dias 25 e 26, nas cidades de Fall River e New Bedford, no estado norte-americano de Massachusetts.

A sessão de abertura do encontro e as sessões plenárias dos painéis temáticos decorrerão na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, na terça-feira, e a abertura é presidida pelo diretor regional das Comunidades, José Andrade.

O Governo Regional dos Açores pretende replicar este encontro junto dos órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas no Canadá.

Além das sessões de trabalho, os representantes da comunicação social açoriana têm previstas visitas a órgãos de comunicação social portugueses nas cidades de New Bedford e Fall River, informa o Governo Regional.

A iniciativa culmina com a assinatura de um memorando de entendimento para a constituição da “Azores - Diaspora Media Alliance”, aberta a todos os órgãos de comunicação social que pretendam aderir, sob "a égide" do PBBI - Portuguese Beyond Borders Institute (Instituto Português Além-Fronteiras) da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, refere-se na nota.

O I Encontro de Diretores de Comunicação Social dos Açores e da América do Norte, decorreu a 19 de maio em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e contou com a participação de 12 diretores de órgãos de comunicação social das comunidades açorianas dos Estados Unidos da América e do Canadá.

Esta iniciativa conta com o apoio da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, da Universidade do Estado da Califórnia e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).