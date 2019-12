A titular da pasta do Turismo especificou que o Turismo de Portugal possui um sistema de incentivos no qual participam as associações regionais - Associação de Turismo dos Açores, no caso açoriano - pretendendo-se que seja “privilegiado o arquipélago” através dos apoios face à dificuldade de atrair para a Região as companhias de aviação, uma vez que “os custos de voar são superiores ao espaço continental, e mesmo à Madeira”.

Marta Guerreiro reuniu-se com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, tendo referido aos jornalistas que o ministro da Economia já anunciou que o programa que prevê os incentivos “está a ser revisto”, devendo uma nova versão ser publicada “a partir da primavera”, indo este “reconhecer, no caso dos Açores, a necessidade de se ter incentivos mais aliciantes”.